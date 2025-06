Gianni Letta: "Oggi ai leader politici si preferiscono gli influencer" "Una anomalia evidente, ma qui a Baiano c'è il preannuncio di un futuro migliore per la politica"

"Respiriamo una boccata di aria fresca, di aria pura. Ho sentito e visto una partecipazione, un impegno civile che oggi è dimenticato o è poco praticato". Così l'ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta, si è espresso dal palco del Teatro Colosseo di Baiano nell'ultimo appuntamento del 2025 con la Scuola di Educazione Politica, diretta dal professore Franco Vittoria: "L'Irpinia ha una grande tradizione di impegno politico e ha dato al nostro Paese personalità in tempi passati e recenti che hanno fatto politica e contribuito a fare la storia del nostro Paese. È tutto disperso. Poco fa si ricordava 'colla e pennello' con i primi incarichi legati ai manifesti. Oggi non ci sono più e i social hanno distrutto anche il ricordo di un modo di partecipare alla vita pubblica, al dibattito, al confronto e alla vita di una democrazia rappresentativa. Non accade solo nel nostro Paese".

"I loro pareri contano più dei programmi di un leader"

"Oggi ai leader politici si preferiscono gli influencer. I loro pareri contano di più dei programmi di un leader politico. I loro follower valgono di più dei voti dei cittadini e questa è una anomalia i cui risultati si vedono in quella dispersione del voto, in quell'assenteismo dalle urne elettorali, in quella scarsa partecipazione. Qui abbiamo ritrovato fermenti antichi che sono il preannuncio di un futuro migliore di quello che stiamo vivendo. Ringrazio il professore Vittoria e il professor Manfredi".