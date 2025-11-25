Comunali Monteforte Irpino, Fabio Siricio è il nuovo sindaco: "Gioia immensa" Con 2383 presenze la vittoria della lista "E' ora". 2341 per "Scegliamo Monteforte di Paolo De Falco

Monteforte Irpino ha scelto il suo nuovo sindaco: è Fabio Siricio, che con la sua lista È Ora, conquista la guida del comune, al termine di uno scrutinio che definisce lui stesso "al cardiopalma" e seguito passo dopo passo fino all’ultima sezione. La sua lista ha ottenuto 2383 voti, pari al 37,91%, affermandosi come la prima forza politica del territorio.

"E' stata una lunga notte al cardiopalma - racconta emozionatissimo Siricio -. Ringrazio la mia squadra, gli elettori, chi mi è stato vicino. Sono emozionato e felice per una vittoria che ci carica di voglia di fare per la nostra comunità. Sarò un sindaco tra la gente, presente sul territorio, pronto a rendere ogni montefortese partecipe del cambiamento, per costruire insieme un futuro migliore per il nostro territorio".

Distacco di 42 voti da De Falco

Al secondo posto si colloca la lista Scegliamo Monteforte, guidata da Paolo De Falco, che chiude con 2341 voti (37,24%). Un distacco di 42 voti, maturato nell’ultima parte dello spoglio.

Valentino 1587 voti

La lista Noi, con candidata sindaca Giulia Valentino, conclude la consultazione con 1587 voti, pari al 24,85%, mantenendo una presenza significativa in più sezioni del comune.

Elettori: 9.856 | Votanti: 6.552 (66,48%) | Schede nulle: 143 - Schede bianche: 123 - Schede contestate: 0

Il risultato finale premia la continuità e la distribuzione uniforme dei consensi ottenuti da Siricio nelle varie sezioni:

• Sez. 1: 326 voti

• Sez. 2: 353 voti

• Sez. 3: 373 voti

• Sez. 4: 217 voti

• Sez. 5: 315 voti

• Sez. 6: 258 voti

• Sez. 7: 260 voti

• Sez. 8: 279 voti