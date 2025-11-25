Monteforte Irpino, Siricio sindaco: ecco i consiglieri eletti e le preferenze

Monteforte Irpino ha scelto Fabio Siricio sindaco, che la spunta con la lista "E’ ora" con 2.383 voti (37,91%), e conquistando 11 seggi su sedici in consiglio comunale; superando di appena 42 preferenze lo sfidante Paolo De Falco, con Scegliamo Monteforte, a 2.341 voti (37,24%): tre seggi. Terza classificata Giulia Valentino, che raccoglie 1.562 voti (24,85%) e due seggi.
Siricio, 44 anni commercialista, attivo nel mondo dell’associazionismo ha detto emozionatissimo: “E’ stato un viaggio fatto di dialogo, di mani tese, di famiglie che chiedono più sicurezza, di giovani che cercano opportunità, di anziani che desiderano attenzione, di imprenditori e lavoratori che vogliono sentirsi parte di un territorio che cresce. Nei miei occhi scorrono le immagini, le voci i volti delle persone che ho incontrato in queste lunghe e intense settimane e per le quali lavorerò con la mia squadra.
Rafforzare il rapporto con lo Stato, aprire canali con le istituzioni, costruire tavoli permanenti con forze dell’ordine, commercianti, imprenditori e famiglie: è così che si restituisce forza e serenità a una comunità”. Ha detto emozionato Siricio che stanotte ha seguito, scheda dopo scheda, lo spoglio nel suo comune.
Ecco gli eletti e i voti della lista E' Ora
ELETTI
Martino De Falco 407 Voti
Vincenzo Ercolino 363
Elisabetta Iannaccone 352
Francesca De Sanctis 310
Giuliano Del Mastro 306
Massimo Vitale 295
Valentina Sparano 292
Luigi Pescatore 224
Katia Renzulli 222
Valentina Venuti 186
Pasquale Capriglione 101
Non eletti Lista E' Ora
Angelo Melillo 97
Sara Frongillo 68
Mariantonietta De Sapio 66
Walter Buhne 42
Giovanni Mazzola 32