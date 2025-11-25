Monteforte Irpino, Siricio sindaco: ecco i consiglieri eletti e le preferenze Il nuovo consiglio comunale: 11 seggi a Siricio, 3 a De Falco e 2 a Valentino

Monteforte Irpino ha scelto Fabio Siricio sindaco, che la spunta con la lista "E’ ora" con 2.383 voti (37,91%), e conquistando 11 seggi su sedici in consiglio comunale; superando di appena 42 preferenze lo sfidante Paolo De Falco, con Scegliamo Monteforte, a 2.341 voti (37,24%): tre seggi. Terza classificata Giulia Valentino, che raccoglie 1.562 voti (24,85%) e due seggi.

Siricio, 44 anni commercialista, attivo nel mondo dell’associazionismo ha detto emozionatissimo: “E’ stato un viaggio fatto di dialogo, di mani tese, di famiglie che chiedono più sicurezza, di giovani che cercano opportunità, di anziani che desiderano attenzione, di imprenditori e lavoratori che vogliono sentirsi parte di un territorio che cresce. Nei miei occhi scorrono le immagini, le voci i volti delle persone che ho incontrato in queste lunghe e intense settimane e per le quali lavorerò con la mia squadra.

Rafforzare il rapporto con lo Stato, aprire canali con le istituzioni, costruire tavoli permanenti con forze dell’ordine, commercianti, imprenditori e famiglie: è così che si restituisce forza e serenità a una comunità”. Ha detto emozionato Siricio che stanotte ha seguito, scheda dopo scheda, lo spoglio nel suo comune.

Ecco gli eletti e i voti della lista E' Ora

ELETTI

Martino De Falco 407 Voti

Vincenzo Ercolino 363

Elisabetta Iannaccone 352

Francesca De Sanctis 310

Giuliano Del Mastro 306

Massimo Vitale 295

Valentina Sparano 292

Luigi Pescatore 224

Katia Renzulli 222

Valentina Venuti 186

Pasquale Capriglione 101

Non eletti Lista E' Ora

Angelo Melillo 97

Sara Frongillo 68

Mariantonietta De Sapio 66

Walter Buhne 42

Giovanni Mazzola 32