Crisi campo largo. Palmieri: "Non servono polemiche ma senso di responsabilità"

Il referente di Radici e Futuro del Pd: inutili polemiche mentre serve un'alleanza solida per vincere

Avellino.  

Credo sia arrivato il momento di trovare la sintesi, evitando inutili polemiche. La città di Avellino ha bisogno di un governo solido e capace per i prossimi anni. E' tempo di trovare la quadra". Così Pellegrino Palmieri "Radici e Futuro" Pd invita i componenti del campo largo a trovare la giusta sintesi.

Le liste, le comunali

A meno di un mese dalla presentazione delle liste, nei fatti, il campo largo non ha ancora un candidato sindaco e nelle scorse ore nuove fibrillazioni interne al centrosinistrahanno messo a dura prova l'alleanza progressista, vedendo schricchiolare l'intesa con i mastelliani. Ma Palmieri ricorda l'importanza di quello che resta lo strumento essenziale per vincere: il campo largo alle prossime comunali ad Avellino. 

Campo largo essenziale

"Anche a me - spiega Palmieri - danno fastidio attacchi al pd, soprattutto se gratuiti ese avvengono in un momento storico come questo, così particolare e delicato. Credo che ogni referente di correnti e partiti debba ora impegnarsi per stringere l'alleanza sul voto su programmi e strategie solide. Non ci sono motivi o elementi per polemizzare, anzi ne servono per costruire. Il mio è un appello al senso di responsabilità di tutti ". 

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