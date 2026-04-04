Crisi campo largo. Palmieri: "Non servono polemiche ma senso di responsabilità" Il referente di Radici e Futuro del Pd: inutili polemiche mentre serve un'alleanza solida per vincere

Credo sia arrivato il momento di trovare la sintesi, evitando inutili polemiche. La città di Avellino ha bisogno di un governo solido e capace per i prossimi anni. E' tempo di trovare la quadra". Così Pellegrino Palmieri "Radici e Futuro" Pd invita i componenti del campo largo a trovare la giusta sintesi.

Le liste, le comunali

A meno di un mese dalla presentazione delle liste, nei fatti, il campo largo non ha ancora un candidato sindaco e nelle scorse ore nuove fibrillazioni interne al centrosinistra, hanno messo a dura prova l'alleanza progressista, vedendo schricchiolare l'intesa con i mastelliani. Ma Palmieri ricorda l'importanza di quello che resta lo strumento essenziale per vincere: il campo largo alle prossime comunali ad Avellino.

Campo largo essenziale

"Anche a me - spiega Palmieri - danno fastidio attacchi al pd, soprattutto se gratuiti ese avvengono in un momento storico come questo, così particolare e delicato. Credo che ogni referente di correnti e partiti debba ora impegnarsi per stringere l'alleanza sul voto su programmi e strategie solide. Non ci sono motivi o elementi per polemizzare, anzi ne servono per costruire. Il mio è un appello al senso di responsabilità di tutti ".