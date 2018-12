GSA Pallavolo Ariano: terzo risultato utile consecutivo Ancora inviolato il Palacardito per i biancorossi

Ancora inviolato il campo di casa per i biancorossi del GSA che giovedì 13 al Palacardito hanno battuto l’Ivoc per 3-0.

Era una partita molto attesa e molto sentita dalle due formazioni che oltre i tre punti si sono contesi la supremazia territoriale.

Hanno avuto la meglio gli atleti di Giulio Filomena, con una prova di carattere sorretta da una positiva gestione del gioco nelle fasi delicate del match. E’ stata la gara del gruppo, con tutti gli atleti a disposizione chiamati in campo che hanno fornito una prestazione di buon livello in tutti i fondamentali. La vittoria e la conquista dell’intera posta in palio rende felice la squadra, ma aver contenuto la forza di un avversario ben preparato e tecnicamente valido aumenta la soddisfazione di tutto il team che guarda con maggiore fiducia agli impegni futuri.

Giulio Filomena (coach): "Questo successo è il giusto premio per una formazione che si allena con impegno ed entusiasmo."

Carmelo Barbieri (dirigente): "Era un derby che i nostri atleti hanno sentito nel modo giusto, controllando tensione ed agonismo. Il risultato ottenuto aumenta la sicurezza nei nostri mezzi soprattutto in previsione delle prossime difficili trasferte a Caserta e a Ischia."

CAMPIONATO UNDER 14 ECCELLENZA REGIONALE MASCHILE

Risultato 3-0 (25-12; 26-24; 25-17) Gara del 13-12-2018 Palacardito Ariano Irpino

Formazione Gsa Pallavolo Ariano: M. Caso, A. Di Lauro, P. Gallo P, M. Molinario M, N. Paone, L. Scaperrotta, M. Sebastiano, A. Serluca, L. Silano. Coach: G. Filomena, Dirigente: C. Barbieri.