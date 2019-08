Basket Club Irpinia, ingaggiato il playmaker Vincenzo Di Capua Bolognese: "Carattere, esperienza e capacità i fattori determinanti nella trattativa"

Dopo aver annunciato la conferma di Luca Iannaccone nel ruolo di head coach, il Basket Club Irpinia ha ufficializzato l'ingaggio di Vincenzo Di Capua. Il playmaker, classe '87, di Castellammare di Stabia, è un nuovo giocatore della squadra avellinese che parteciperà alla Serie C Gold. Professionismo e semi-professionismo nella carriera di Di Capua che può vantare presenze sul parquet dalla Serie A2 alla Serie C.

“Seguivamo Vincenzo da tempo e, dopo l'accordo sfumato lo scorso anno per problemi familiari che lo hanno tenuto lontano dal parquet, siamo tornati alla carica per assicurarci un giocatore importante e che in C Gold fa la differenza. - ha spiegato il dirigente del BC Irpinia, Davide Bolognese - Il suo carattere, la sua esperienza e le sue capacità, sono stati i fattori determinanti della trattativa".