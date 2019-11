Sandro Abate, colpo di scena: esonerato il tecnico Oranges Fulmine a ciel sereno in casa avellinese: ecco i motivi della separazione con l'allenatore

Un fulmine a ciel sereno. La Sandro Abate Avellino ha reso nota l'interruzione della collaborazione tecnica con l'allenatore Ivan Oranges, esonerato in mattinata. "Questa società nel ringraziare Oranges per il lavoro svolto e l’attaccamento dimostrato alla maglia, augura al tecnico le migliori fortune professionali." si legge nella nota diffusa sulla pagina Facebook della società del capoluogo irpino, che milita in Serie A, reduce dal successo esterno sul campo della Colormax Pescara (4-7). Tra stasera e domattina verrà comunicato il nome del nuovo tecnico. Alla base della scelta di separarsi da Oranges ci sarebbero divergenze tecniche. La squadra è stata momentaneamente affidata a mister Comella, che resta nello staff insieme al preparatore dei portieri Varriale e al preparatore atletico Di Fuccia. Intanto, Oranges, tramite un post sul suo profilo Facebook, ha ringraziato la dirigenza tutta, lo staff e i ragazzi della squadra.