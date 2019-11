Scacchi, l'ASD Circolo Scacchisticho di Montella sugli scudi Finali nazionali: le squadre irpine hanno rappresentato, con due di Sorrento, la Campania

Le squadre irpine di scacchi hanno rappresentato, insieme ad altre due compagini di Sorrento, la regione Campania alle finali nazionali. In quattro giorni, le 78 migliori squadre delle associazioni sportive si sono sfidate in estenuanti partite, che via via hanno delineato la classifica. La squadra del capoluogo irpino, che ha partecipato al campionato Under 12, capitanata da Pasquale De Guglielmo, ha conquistato 3 punti. La squadra Under 14 dell'ASD Circolo Scacchistico di Montella, composta da Mario Sica, Paride Galgano, Michele Maria Zarrilli e Miriam Picariello, ha conquistato 2 punti. Una particolare menzione va alla squadra Under 10, già campione della regione Campania, capitanata da Giovanni Marchitto e completata da Piero Caputo, Niccolò Zarrilli, Luca Tornillo, Enzo Maria Zarrilli e Manuel Berardino Picariello, è risultata quarta con ben 7 punti al penultimo turno, ma è inciampata nell'ultimo incontro, a un passo dal podio. “È una grande soddisfazione vedere una piccola realtà come la nostra che ha la possibilità di confrontarsi alla pari a livelli così alti con squadre titolate. In questi ultimi anni siamo cresciuti in modo esponenziale grazie al contributo dei migliori giocatori e istruttori dei paesi dell'alta Irpinia e alla sinergia con enti, amministrazioni e famiglie.” spiega Corrado Sica, presidente dell'ASD dell'alta irpinia. “L'auspicio è che si possa crescere sempre di più, sia per ciò che concerne la diffusione di questo sport tra i giovani, sia a livello di gioco agonistico. I prossimi appuntamenti saranno i corsi scolastici, con i susseguenti tornei dei campionati sportivi studenteschi, e i tornei giovanili per la qualificazione al campionato italiano individuale 2020.” conclude il responsabile giovanile dell'associazione, Marco Picariello.