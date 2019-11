Basket Club Irpinia, esonerato coach Iannaccone Decisione della società dopo il ko per 92-89 contro Cercola in trasferta

"L'Asd Basket Club Irpinia comunica di aver interrotto la collaborazione con coach Luca Iannaccone". È il comunicato del BC Irpinia che solleva il tecnico dalla guida della prima squadra dopo la sconfitta, con il risultato di 92-89, rimediata a Cercola. Due vittorie e tre sconfitte in cinque giornate, ma ecco la scelta della società avellinese, partecipante alla Serie C Gold Campania. "La società ringrazia il coach per l'impegno profuso e per i traguardi raggiunti fino ad oggi augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale": il saluto della dirigenza del Basket Club per Iannaccone, tecnico della promozione dalla Serie D alla C Gold e del posto playoff nella scorsa stagione.