Basket Club Irpinia, Marzullo: "C’è da fare un lungo lavoro" Il nuovo coach della squadra avellinese: “Prossimo obiettivo? Vincere domenica”

É stato presentato in conferenza stampa al PalaDelMauro, in seguito all'esonero di Luca Iannaccone, il nuovo coach del Basket Club Irpinia, Alessandro Marzullo. A prendere parte alla conferenza anche l’avvocato Paolo Rotondi e il presidente Carmine Cardillo che ha aperto la conferenza: "Abbiamo deciso di interrompere i rapporti con Iannaccone e abbiamo scelto di continuare questo percorso con coach Marzullo, che credo sia una garanzia dal punto di vista tecnico. Parlano i risultati, veniamo da tre sconfitte consecutive e abbiamo, nostro malgrado, dovuto fare questa scelta. L'obiettivo posto a inizio anno è stato quello di andare a migliorare la scorsa stagione, in cui siamo arrivati ai play off." A seguire, le parole del nuovo coach: "Sono contento della chiamata da parte della società, è molto bello per me avere la possibilità di lavorare nella mia città. Bisogna fare un lungo lavoro, non é semplice subentrare durante la stagione ma dovró essere io bravo a trovare la chiave giusta per coinvolgere i ragazzi. Alcuni giocatori hanno avuto qualche problema fisico e non so se riuscirò a recuperare alcuni di loro per domenica. Il potenziale è alto, mi aspetto massima disponibilità dai ragazzi. L'obiettivo per ora è vincere la partita di domenica, giochiamo contro una squadra di un buon livello con abbastanza tattica. La squadra dovrà giocare al cento per cento".