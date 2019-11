Basket Club Irpinia, Alessandro Marzullo è il nuovo coach Il tecnico: "Contento di vivere questa nuova esperienza nella mia città in un torneo competitivo"

Alessandro Marzullo è il nuovo coach del Basket Club Irpinia. Esonerato Luca Iannaccone, il club del presidente Carmine Cardillo ha annunciato l'accordo con il tecnico avellinese, assistant in Serie A2 nel recente passato. "Contento di poter vivere questa nuova esperienza nella mia città, in un campionato competitivo. - ha affermato Marzullo - Mi auguro di poter centrare gli obiettivi che ci siamo posti con la società e lo faremo partendo dal lavoro quotidiano in palestra. Domenica contro Venafro, mi aspetto che il pubblico, in questo momento difficile, possa essere vicino alla squadra per tornare insieme alla vittoria".

La scheda di Alessandro Marzullo: "Cresciuto nelle giovanili della Scandone, vanta presenze dalla Legadue alle serie C. Nel 2010 a Salerno in serie C, per poi passare alla Scandone dove allena le giovanili e la DNG. Nel 2014 il passaggio a Casale Monferrato in qualità di assistente di Marco Ramondino e allenatore della CB Team, club di serie C. Dal 2015 al 2017, da assistente di Paternoster prima e Finelli poi, porta Agropoli ai playoff per la serie A1. La stagione successiva passa a Scafati in Legadue al fianco di Perdichizzi termina la regular season al secondo posto. Lo scorso anno a Salerno ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile".