Sandro Abate, Marzullo: "A Genova per reagire. Il tecnico..."

Sandro Abate, Marzullo: "A Genova per reagire."

Conto alla rovescia per l’ottava giornata di Serie A di calcio a 5. Domani, alle 21, al palazzetto dello sport di Varrazze, la Sandro Abate affronterà il Futsal Genova. A introdurre il match le dichiarazioni del direttore generale della società del capoluogo irpino, Emiliano Marzullo: “È stata una settimana di allenamenti intensi, noi della società ci siamo stretti intorno alla squadra per fare quadrato e per trasmettere la giusta carica in vista della trasferta di Genova. Speriamo che la squadra abbia la forza di reagire. Abbiamo discusso della carenza di attenzione che emersa nel secondo tempo contro la Came Dosson e speriamo di porre rimedio riscattandoci immediatamente. Il tecnico? Per il momento siamo costretti a continuare adottando una soluzione interna. Inoltre, colgo l'occasione per comunicare che è stata rinviata la gara contro Pesaro, impegnato in Coppa. Avremo qualche giorno in più per decidere la migliore soluzione.”