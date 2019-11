Sandro Abate, ecco Batista: il tecnico è sbarcato in Italia Dopo la vittoria contro il Genova, il quintetto avellinese abbraccia il nuovo mister

Dopo la sconfitta contro la Came Dosson (1-2), la Sandro Abate ha ritrovato la vittoria contro la CDM Futsal Genova sul parquet di Varrazze. Liguri in vantaggio con un gol di Foti dopo sei minuti dal fischio d’inizio, ma gli irpini sono andati al riposo in vantaggio per effetto delle reti di Abdala e Dian Luka. Nella ripresa, Mello e Fantecele hanno fissato il risutato sull'1-4 finale. Nel frattempo è arrivato in Italia il nuovo mister del quintetto irpino Marcelo Batista, che domani incontrerà la squadra e svolgeranno il primo allenamento.

Il tabellino.

CDM Futsal Genova – Sandro Abate Avellino 1-4

Marcatori: 6’30” p.t. Foti (G), 8’13” Abdala (SA), 8’50” Dian Luka (SA), 5’44” s.t. Mello (SA), 8’25” Fantecele (SA).

DM Futsal Genova: Pozzo, Lombardo, Ortisi, Pizetta, Leandrinho. A disposizione: Lo Conte, Foti, Tito, Romario, Luft, Rivera, Juanillo, Belinelli, Vitinho. Allenatore: Michele Lombardo.

Sandro Abate Avellino: Molitierno, Fantecele, Abate, Dian Luka, Mello. A disposizione: Vitiello, Suazo, De Crescenzo, Menezguez, Testa, Bebetinho, Abdala, Iandolo, Costigliola. Allenatore:

EspulsO: s.t. 19’52” Luft (G)

Ammoniti: Suazo (SA), Ortisi (G), Abdala (SA), Foti (G).

Arbitri: Chiara Perona (Biella), Alessandra Carradori (Roma 1). Crono: Sara Lucia (Aosta).