Sandro Abate, primo allenamento con mister Batista Conto alla rovescia per la gara contro l'Italservice Pesaro

Arrivato ieri in Italia, il nuovo coach della Sandro Abate, Marcelo Batista, ha diretto in giornata la prima seduta di allenamento. Lavoro con il gruppo sul piano tattico. Dopo l’ultima vittoria, la quarta consecutiva in trasferta, contro la CDM Futsal Genova (1-4), la squadra avellinese ha messo nel mirino la prossima gara casalinga contro la prima in classifica Italservice Pesaro, in programma sabato alle 18 e valida per la nona giornata di campionato di Serie A. Ottima posizione anche per il quintetto irpino che attualmente è settima con quindici punti (dodici ottenuti dalle gare in trasferta) e a soli quattro punti di distanza dalla capolista.