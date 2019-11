Sandro Abate, dieci e lode: gran blitz a Mantova Il quintetto avellinese passa con il risultato finale di 10-5 ed è sesto. Batista, esordio ok

Dieci e lode. La Sandro Abate sbanca il PalaNeolú nella sfida contro il Kaos Mantova, valida per la decima giornata di Serie A. Match ricco di gol fin dai primi minuti di gioco: la prima porta la firma di Dian Luka; ad accorciare le distanze è Di Guida. Poi vanno a segno di nuovo i locali con Leleco, ma è ancora Dian Luka a salire in cattedra mandando le squadre a riposo sul risultato di 2-3. Nella ripresa vortice di reti, con qualche flash del Mantova e show della Sandro Abate: subito a segno Mello, Suazo, Dian Luka e Abdala, prima della doppietta di Fantecele. Finisce 5-10. Il quintetto avellinese sale al sesto posto in classifica. Esulta il tecnico brasiliano Batista, all'esordio sulla panchina irpina.

Il tabellino.

Kaos Mantova - Sandro Abate 5-10

Marcatori: 1'40'' p.t. Dian Luka (S), 2'37'' Di Guida (M), 6'32'' Leleco (M), 14'03'' e 18'47'' Dian Luka (S), 1'15'' s.t. Mello (S), 4'59'' Lolo Suazo (S), 6'46'' Dian Luka (S), 9'15'' Abdala (S), 9'29'' Dimas (M), 11'29'' Fantecele (S), 16'05'' Leleco (M), 18'23'' Fantecele (S), 18'57'' Bueno (M), 19'24'' Abate (S).

Kaos Mantova: Ricordi, Kytola, Parrel, Di Guida, Cabeça. A disp.: Fontaniello, Prado, Leleco, Bueno, Mateus, Gumeniuk, Dimas, Gabriel. All.: Milella

Sandro Abate: Molitierno, Mello, Fantecele, Dian Luka, Abate. A disp.: Vitiello, Lolo Suazo, De Crescenzo, Menzeguez, Testa, Abdala, Amirante. All.: Batista

Arbitri: Dario Pezzuto (Lecce), Natale Mazzone (Imola). Crono: Davide Plutino (Reggio Emilia).

Note: Espulsi: 3'04'' s.t. Kytola (M) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Gabriel (M), Parrel (M), Kytola (M), Leleco (M), Abdala (S), Dimas (M).