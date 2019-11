Coni, consegnate le benemerenze sportive 2019 Il presidente della LND, Cosimo Sibilia, ha augurato un celere ritorno in Serie A alla Scandone

Una tradizione che si rinnova. Presso la Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino, si è tenuta la cerimonia di premiazione organizzata per tributare un riconoscimento agli atleti delle varie discipline sportive che si sono contraddistinti nel corso del 2019. Consegnate le benemerenze sportive 2019. Il delegato del Coni provinciale, Giuseppe Saviano ha fatto, come di consueto, gli onori di casa. Bagno di folla, applausi scroscianti per chi ha ricevuto le benemerenze sportive. Presenti volti noti dello sport irpino, come il campione del mondo di pugilato Agostino Cardamone, ma anche a livello istituzionale con la presenza dell'architetto Vincenzo Maria Genovese e del dirigente sportivo Bruno Iovino. Non è voluto mancare, come di consueto, il vicepresidente vicario della FIGC e presidente della LND Cosimo Sibilia, che non ha preferito non commentare le vicende inerenti all'U.S. Avellino, ma si è, però, augurato, pubblicamente, il ritorno in Serie A della Scandone.