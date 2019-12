Sandro Abate, risoluzione consensuale Lolo Suazo Il laterale spagnolo saluta il quintetto avellinese nel quale era approdato nel luglio 2018

La Sandro Abate saluta Lolo Suazo. La società ha annunciato tramite un comunicato ufficiale l’interruzione consensuale del rapporto con il calcettista spagnolo. Il laterale offensivo, arrivato in squadra nel luglio 2018, lascia il quintetto irpino con diciotto reti realizzate che hanno contribuito alla conquista della promozione in Serie A ed alla vittoria della Coppa Italia di Serie A2. "Nell’augurare a Suazo ogni fortuna personale e professionale, questa società intende ringraziarlo per il prezioso contributo apportato alla squadra dal giorno del suo arrivo a oggi.” si legge nella nota diffusa dal club.