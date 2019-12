Sandro Abate, rescissione consensuale con un portiere Alla vigilia della sfida sul campo del Real Arzignano, comunicato ufficiale del club avellinese

Alla vigilia della gara valida per la dodicesima giornata di Serie A, in programma domani (ore 20:30) sul campo del Real Arzignano, l’A.S.D. Sandro Abate ha reso noto di aver rescisso consensualmente il contratto con il portiere Crescenzo Costigliola. "Nel ringraziare Costigliola per l’impegno e la professionalità dimostrata, questa società intende augurargli le migliori fortune personali e professionali." si legge nella nota diffusa diffusa dai verdeneri.