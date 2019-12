Sandro Abate, Batista: "Obiettivo Final Eight" Domani (ore 20:30) la sfida in trasferta sul campo del Real Arzignano, idee chiare per il tecnico

È la vigilia dell'inizio di un vero e proprio tour de force per la Sandro Abate Avellino: al PalaTezze, contro il Real Arzignano (ore 20:30), la prima di una serie partite ravvicinate in un dicembre senza respiro. Conto alla rovescia per la gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. A presentare la gara, come di consueto, mister Marcelo Batista: “È stata una settimana di duro lavoro. In due partite, dal mio arrivo, abbiamo ottenuto altrettante vittorie. I ragazzi stanno bene, ma ora serve un po’ di tranquillità anche perché, di fatto, non abbiamo ancora vinto nulla. Il nostro obiettivo è la qualificazione alle Final Eight e per centrarlo dobbiamo concentrarci partita dopo partita. Per ora pensiamo alla trasferta ad Arzignano. Stiamo cercando di dare il massimo gara dopo gara anche perché, come già detto, siamo in Serie A, e ogni partita è tirata; bisogna approcciarle sempre nel migliore di modi possibili. Oggi non ho avuto a disposizione Molitierno e Mello, impegnati con la Nazionale, ma già da domattina torneranno ad allenarsi con la squadra. Siamo orgogliosi di loro. Son convinto che gli atleti della Sandro Abate saranno una risorsa preziosa anche per la selezione tricolore. Tornando a domani, speriamo di poter contare anche su Bebetinho. Mercato? Tutto può succedere. Siamo tranquilli, l’importante è che i ragazzi diano sempre il massimo. Se si trova una pedina importante ben venga, altrimenti continuiamo per la nostra strada.”

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere la conferenza stampa integrale di Marcelo Batista (video tratto dalla pagina facebook della Sandro Abate).