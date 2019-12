Sandro Abate, che colpo! Preso Assad Il centrale brasiliano, naturalizzato italiano, torna in Italia: "Stimolato da questa nuova sfida"

Colpaccio dell’ASD Sandro Abate, che ha reso noto di aver tesserato Fabiano Assad, centrale brasiliano, naturalizzato italiano, classe '80. Assad arriva dal Marreco Futsal, club di Francisco Beltrão, che milita nella Liga Futsal (la Serie A del Brasile). In carriera, vanta numerose presenze nel massimo campionato del suo Paese d'origine, ma anche in quelli di Italia e Spagna. La sua prima esperienza in nello Stivale è datata 2003, nel Montesilvano; successivamente ha indossato la maglia della Lottomatica Roma. Dopo un’ulteriore parentesi in Brasile, Assad è tornato in Italia nel 2010 per le esperienze - in successione - con Marca Futsal, Luparense e Pescara. L’ultima stagione, in ordine cronologico, nella Serie A italiana, nel 2014 con il Latina Calcio a 5.

Assad ha esordito con la Nazionale di calcio a 5 italiana il 17 dicembre del 2003 in Italia - Ungheria. Nel suo palmares vanta anche la vittoria di due campionati italiani e di una Supercoppa italiana. “È una soddisfazione enorme poter indossare la maglia della Sandro Abate. Ringrazio fortemente la società e Massimo Abate, che ha voluto il mio ritorno in Italia. Spero, sinceramente, col mio impegno, di aiutare mister Marcelo Batista e i miei compagni nel raggiungere nuovi traguardi. Sono davvero felice di tornare in un Paese che tanto mi ha regalato.” ha dichiarato Assad, che già nei prossimi giorni raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra.