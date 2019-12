BC Irpinia, trasferta ad Angri. Cirillo: "Match ostico" L'ala piccola classe 2001 ha presentato il match del PalaGalvani (palla a due alle 18)

Il Basket Club Irpinia fa visita all'Angri Pallacanestro. Appuntamento, alle 18, al PalaGalvani per i ragazzi di coach Alessandro Marzullo, reduci dal ko contro il Basket Venafro nel recupero di campionato. Striscia negativa per gli avellinesi, momento positivo per la squadra doriana di coach Massimo Costagliola, che nell'ultimo turno ha superato il New Basket Agropoli al PalaDiConcilio (70-71).

"L'ultima vittoria è stata molto importante. Abbiamo battuto la capolista, ma soprattutto abbiamo mostrato una reazione dopo essere stati sotto praticamente per tutta la partita". Così Pietro Cirillo ha presentato Angri - BC Irpinia: "Il blitz di Agropoli ha confermato i nostri progressi e siamo fieri di noi stessi. Non possiamo permetterci, però, di abbassare la guardia. Arriva una squadra che può contare su individualità esperte e di qualità, che possono metterci in difficoltà in tutte le fasi della gara. Affronteremo il Basket Club sapendo bene il valore dei punti in palio. Vogliamo vincere per i nostri tifosi, da cui mi attendo il classico sostegno, incredibile, per non mettere in discussione quanto fatto fin qui. Abbiamo fatto un ottimo inizio di stagione e sono soddisfatto di quanto realizzato per come mi sono inserito nel gruppo. - ha aggiunto l'ala piccola classe 2001 - Voglio togliermi belle soddisfazioni ad Angri".

Gli arbitri - La gara tra l'Angri Pallacanestro e il Basket Club Irpinia, valida per la nona giornata della Serie C Gold, sarà diretta dai signori Luigi Marino di Caserta e Valeria Santoro di Maddaloni.

Foto: pagina ufficiale Facebook ASD Angri Pallacanestro