Olimpica Avellino ko contro la Sacs Team Volley World (1-3) Pallavolo, Serie B: stop per la squadra irpina contro i partenopei. Terzo set decisivo

Ancora un ko per la Nuova Olimpica Avellino che cade in casa, alla Palestra IPIA Amatucci, con il risultato di 1-3 contro la Sacs Team Volley World Napoli nel match valido per il girone G di Serie B maschile di pallavolo. Parziali di 25-27, 25-15, 21-25 e 17-25 che regalano i tre punti alla squadra ospite. Altra sconfitta per la squadra irpina: rimpianti per il risultato del primo parziale che, però, non ha limitato il team. Bella risposta nel secondo set per il 25-15 che ha riportato l’incontro in parità. La squadra partenopea è venuta fuori nel terzo set regolando di misura l’Olimpia (21-25). Ecco il contraccolpo per il sestetto avellinese che ha, poi, concesso ben 8 punti di divario al Team Volley World. Intera posta in palio per gli ospiti, rammarico per l’avvio di gara in casa irpina.