Il Basket Club Irpinia passa ad Angri: 67-75 Blitz al PalaGalvani per i ragazzi di coach Marzullo. Johnson miglior realizzatore con 20 punti

Ritorno al successo per il Basket Club Irpinia che piazza un colpo super al PalaGalvani di Angri. Risultato finale di 67-75 per i ragazzi di coach Alessandro Marzullo che determinano il primo stop casalingo per l'Angri Pallacanestro. Privi di Sprude, limitato da un fastidio alla schiena, i padroni di casa conducono il match per diversi minuti, ma lasciano margine alla squadra avellinese, capace di colpire nel quarto conclusivo. Angri paga anche l'uscita per cinque falli di Anaekwe e Mwana Nzita. Il BC Irpinia ne approfitta con Linton Johnson protagonista: 20 i punti dell'ex San Antonio Spurs nel successo che rilancia il BC Irpinia dopo la striscia negativa, chiusa contro una delle capolista della Serie C Gold Campania. Da parte avellinese, doppia cifra anche per Maurizio Ferrara, Fabio Iannicelli e Francesco Forino. Giovedì, alle 17, al PalaGiovino, il team del presidente Carmine Cardillo farà visita al Catanzaro Basket Planet del coach avellinese, Salvatore Formato, per il recupero del match rinviato per le forti precipitazioni piovose che si erano abbattute sul capoluogo calabrese.

Serie C Gold - Nona Giornata (PalaGalvani, Angri)

Angri Pallacanestro - Basket Club Irpinia 67-75

Parziali: 16-16, 15-14, 21-15, 15-30

Angri: Melillo 12, Anaekwe 2, Cirillo 10, Seskus 13, Chiavazzo 17, Di Capua, Coppola, Lo Piccolo, Cascone, Sprude, Mwana Nzita. All. Costagliola.

Irpinia: Ferrara 14, Cavalluzzo, Iannicelli 14, Forino 15, Johnson 20, Del Vacchio 5, Riccio 7, De Blasi, Genovese, Vigilante, Mataluna. All. Marzullo.

Arbitri: Marino, Santoro.

Foto: screenshot pagina ufficiale Facebook Angri Pallacanestro