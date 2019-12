Sandro Abate Avellino, assalto ai campioni d'Italia di Pesaro Big match al PalaCercola con l'obiettivo del primo posto per i ragazzi di mister Batista

Al PalaCercola, con calcio d'inizio alle 20.30, sarà scontro diretto per il primo posto tra la Sandro Abate Avellino e l'Italservice Pesaro. Ecco il recupero del match valido per la nona giornata del campionato di Serie A di Calcio a 5 tra la squadra irpina, guidata ora in panchina da mister Batista, e il quintetto marchigiano, campione d'Italia in carica, impegnata anche nella Champions League. Avellino potrà contare, da qui in avanti, sulla qualità e sulla forza di Carlos Augusto dos Santos da Silva, Kakà, pivot classe ‘87, brasiliano naturalizzato italiano, già tre volte capocannoniere in A e ultimo acquisto della proprietà irpina.

Gli avversari - L'Italservice arriverà a Cercola dopo aver pareggiato contro il Todis Lido di Ostia: risultato di 4-4 e ora il recupero con la Sandro Abate (il match fu rinviato per gli impegni continentali di Pesaro, che vanta un'ulteriore sfida da recuperare in futuro). In sede di presentazione, l'Italservice ha sottolineato le opportunità di primo posto e le due gare in meno rispetto alle avversarie. Occasione tra le mura amiche, invece, per Avellino in chiave primato: con una vittoria, contro Pesaro, sarà prima posizione in solitaria.