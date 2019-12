Serie C Gold, domani la trasferta del BC Irpinia a Catanzaro Sarà il recupero della gara valida per la settima giornata, non giocata per il maltempo

La sfida era in programma lo scorso 24 novembre, ma fu rinviata a data da destinarsi per il forte maltempo abbatutosi sul meridione in quei giorni. Ed eccolo il recupero del match valido per la settima giornata del campionato di Serie C Gold tra il Catanzaro Basket Planet e il Basket Club Irpinia. La squadra avellinese, allenata da coach Alessandro Marzullo, è reduce dalla vittoria contro la capolista Angri Pallacanestro: blitz al PalaGalvani favorito dai 20 punti di Linton Johnson e dai 14 punti di Maurizio Ferrara e Fabio Iannicelli.

Gli avversari - Nello scorso turno, anche il Basket Planet ha ottenuto un successo in trasferta: finale di 86-88 a Cercola con i catanzaresi di coach Levano. Il duo Fall-Commisso (da 24 e 19 punti), con la doppia cifra anche per Malkic e Stolic, ha garantito la vittoria in terra campana con i brividi negli istanti conclusivi. Appuntamento tra il Catanzaro e il BC Irpinia domani, al Palagiovino di via Pisacane, con palla a due alle 17. La gara sarà diretta dai signori Emilio Gerardis di Reggio Calabria e Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza (segnapunti Andrea Cardamone di Cosenza, cronometrista Martina Macchione di Cosenza e addetto ai 24 secondi, Eliana Romeo di Rende).

Foto: pagina ufficiale Facebook Catanzaro Basket Planet