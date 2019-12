BC Irpinia a Catanzaro, spunta un ex avversario della Scandone Realizzò 30 punti in Avellino - Reggio Calabria del '99. Solo Ginobili fu capace di fare meglio

Il Basket Club Irpinia fa visita al Catanzaro Basket Planet per il recupero di campionato. Partenza ieri sera, pernottamento e poi, alle 17, sarà palla a due tra le due squadre che finalmente potranno completare il programma della settima giornata della Serie C Gold. Catanzaro mette nel mirino il secondo posto, il BC Irpinia punta alla continuità, dopo aver piazzato il colpo esterno sul campo dell'Angri Pallacanestro, per salutare il terzultimo posto della graduatoria. In mattinata, lo staff tecnico e dirigenziale del Basket Club hanno incrociato un ex avversario della Scandone negli anni di Serie A2, Gustavo Tolotti.

L'ex cestista, classe '67, nativo di Crema, oggi allenatore, ha vissuto anni splendidi in Calabria, a Reggio con la Viola, altra storica del basket italiano, oggi confinata in Serie C Silver. Dal 1996 al 1999 con una sola stagione in canotta Virtus Roma per Tolotti che fu protagonista da avversario al PalaDelMauro il 17 gennaio del '99. Nel 97-86 con cui la Scandone superò la Viola Reggio Calabria (con Steve Burtt e Tellis Frank decisivi per Avellino), Tolotti realzzò 30 punti in 37 minuti. Solo un uomo superò il numero di punti del giocatore lombardo nel corso della gara. Fu un certo Manu Ginobili a firmare l'high del match: l'argentino - campione olimpico e NBA in carriera e uomo copertina, per più aspetti, dei primi due decenni nel basket internazionale - realizzò 36 punti in quella serata. Amarcord per il basket avellinese.

Foto: pagina ufficiale Facebook Basket Club Irpinia