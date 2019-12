Volley, Nuova GS Olimpica: impegno massimo verso Marcianise Serie B maschile (girone G), può essere l'occasione per la svolta in campionato

"Lavoro duro in vista di domenica. Si va a Marcianise": ecco il messaggio social della Nuova GS Olimpica Avellino che, domenica sarà di scena alla Palestra dell'Istituto Magistrale Novelli di Marcianise. La squadra irpina sarà ospite della Mya Volley per la nona giornata del girone G di Serie B maschile di pallavolo. L'Olimpica va a caccia della svolta dopo aver sfiorato i primi punti nell'ultima gara giocata contro la Sacs Team Volley World. Il sestetto avellinese è fermo al palo, ancora non ha cancellato il numero zero dalla casella punti (2 gare perse per 3-0, 5 ko per 3-1) e affronterà, nel prossimo turno, la penultima in classifica, Marcianise, da 2 punti in classifica, frutto di una vittoria in campionato, ottenuta al tie-break. Cinque i set vinti dall'Olimpica in stagione, solo tre quelli conquistati dalla Mya: riprova del margine per il team irpino nel prossimo incontro. La gara Mya Marcianise - Nuova Olimpica sarà diretta da Marco Gasparini (primo arbitro) e Livia Azzolina (secondo arbitro).

Foto: pagina ufficiale Facebook Nuova GS Olimpica Avellino