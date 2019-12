Il Basket Club Irpinia vince anche a Catanzaro: 63-65 Prova di forza per i ragazzi di coach Marzullo, quattro uomini in doppia cifra

Seconda vittoria consecutiva, secondo blitz di fila per il Basket Club Irpinia, che passa al Palagiovino di Catanzaro: risultato di 63-65 contro il Basket Planet nel recupero della settima giornata del campionato di Serie C Gold. Parziali di 14-13, 14-15, 16-21 e 19-16 in un match equilibrato e che vede il BC Irpinia chiudere la sfida con quattro uomini in doppia cifra. Linton Johnson III è il miglior realizzatore della gara con 18 punti e 18 rimbalzi. Maurizio Ferrara e Fabio Iannicelli firmano 28 punti in tandem, Francesco Forino ne realizza 12. A segno anche Vincenzo Cavalluzzo e Marcello Riccio per i 65 punti che regalano il secondo successo consecutivo in campo esterno al Basket Club. Al Catanzaro Basket Planet non bastano le prestazioni di Andrea Procopio (15 punti), Cosimo Commisso (14) e Billy Fall (14). Una vittoria che vale tantissimo negli equilibri del campionato. La squadra avellinese, allenata da Alessandro Marzullo, sale a quota 8 punti. Domenica, al PalaDelMauro, con palla a due alle 18, sarà sfida contro la Pallacanestro Salerno per la decima giornata adi campionato.

Serie C Gold - Settima Giornata (Palagiovino, Catanzaro)

Catanzaro Basket Planet - Basket Club Irpinia 63-65

Parziali: 14-13, 14-15, 16-21, 19-16

Catanzaro: Procopio 15, Miljanic 8, Commisso 14, Stolic 2, Fall 14, Jancic 2, Scala, Mavric, Rotundo, Malkic. All. Di Martino.

Irpinia: Ferrara 14, Cavalluzzo 3, Iannicelli 14, Forino 12, Johnson II 18, Del Vacchio, Riccio 4, Genovese, Vigilante, Terraglia, Mataluna. All. Marzullo.

Arbitri: Gerardis, Loccisano.

Foto: pagina ufficiale Facebook Basket Club Irpinia