Basket, Ariano attende San Giovanni Valdarno: gara chiave Serie A2 femminile, le ragazze di coach Orlando sfideranno la RR Retail: match in ottica playoff

Dopo il turno di riposo, osservato nello scorso weekend, la Farmacia del Tricolle Ariano Irpino è ormai pronta per la dodicesima giornata di Serie A2. La squadra di coach William Orlando ospiterà, al PalaCardito, la RR Retail Galli San Giovanni Valdarno. Appuntamento domenica alle 18 con la Virtus Basket Ariano che chiama a raccolta i suoi tifosi. Biglietti da 5 euro per gli adulti, da 3 per i ragazzi con età inferiore di 18 anni. Ingresso gratuito per chi non ha superato i 14 anni. "Un match importante contro una diretta concorrente in chiave playoff": ha spiegato il club ufitano sui canali social. "Al palazzetto di Ariano Irpino non siamo disposti a cedere il passo a nessuno e dobbiamo gremire gli spalti per sostenere al massimo le nostre ragazze". Così la Farmacia del Tricolle verso la sfida con San Giovanni Valdarno. La gara sarà diretta da Arianna Del Gaudio di Massa di Somma e GIuseppe Vastarella di Napoli (segnapunti Valentina Romano, cronometrista Giuseppina La Rocca di Pontecagnano-Faiano e addetto ai 24 secondi Marco Desiderio di Scafati).

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Ariano Basket Ariano Irpino