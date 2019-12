Sandro Abate, secondo pari di fila: 2-2 con il Real Rieti Gol di Fortino, Meneguez, Fantecele e Jelovic: irpini e laziali restano momentaneamente secondi

Secondo pareggio consecutivo e stagionale per la Sandro Abate Avellino. Al PalaCercola finisce 2-2 il match contro il Real Rieti, valido per la tredicesima giornata del girone di andata. In attesa di AcquaeSapone - Colormax Pescara e Came Dosson - Meta Catania - Bricocity (in programma domani alle 18,30), irpini e laziali si confermano al secondo posto, a un punto dai campioni d'Italia della Italservice Pesaro, affrontati lo scorso martedì (5-5) ed ora al comando della classifica di Serie A di calcio a 5 grazie al 5-1 sulla Feldi Eboli. I marchigiani hanno anche la partita della decimo turno da recuperare (17 dicembre, ore 20,30, in casa della Signor Prestito CMB).

La cronaca - Partita vibrante, grandi protagonisti i portieri Molitierno (recuperato in extremis) e Tondi. Ospiti avanti dopo 7 minuti e 24 secondi di gioco con la rete di Fortino, capocannoniere della massima Serie con 15 reti. Poi il Real Rieti resta momentaneamente in inferiorità numerica per l'espulsione per somma di ammonizioni di Ramon (18'25”) e la Sandro Abate Avellino ne approfitta per pareggiare con Meneguez (19'47”). Si va al riposo sull'1-1. Nella ripresa i verdeazzurri si portano avanti con Fantecele (6'08”) accarezzando il sogno del primato solitario sino a quando Jelovic, favorito da un ritardo nel disimpegno di Kakà, preludio a un errore di Dian Luka nel tentativo di sbrogliare un'intricata matassa uscendo palla al piede, firma il 2-2 (12'09”). Nel finale ammonito Victor Mello per simulazione, tra le proteste di mister Batista: il centrale era in diffida e salterà la trasferta sul campo della Italian Coffee Petrarca (sabato 21 gennaio, ore 19).

Il tabellino.

Sandro Abate Avellino - Real Rieti 2-2

Marcatori: pt 7'24'' Fortino, 19'47'' Menzeguez; st 6'08'' Fantecele, 12'09'' Jelovcic.

Sandro Abate Avellino: Molitierno, Fantecele, Abate, Dian Luka, Mello, De Crescenzo, Menzeguez, Testa, Bebetinho, Kakà, Abdala, Iandolo, Amirante, Vitiello. All.: Batista.

Real Rieti: Tondi, Ramon, Rafinha Novaes, Jelovcic, Fortino, Moura, Ciani, Romano, Jeffe, Javi Roni, De Michelis, Rafinha Rizzi, De Luca, Pandolfi, Tornatore. All.: Cundari.

Arbitri: Paolo De Lorenzo (Brindisi) e Daniele Biondo (Varese). Crono: Fabrizio Andolfo (Ercolano).

Note: Espulso al 18'25'' del pt Ramon per somma di ammonizioni. Ammoniti: Ramon, Kakà, Dian Luka, Javi Roni, Rafinha Rizzi, Mello.