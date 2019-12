Sandro Abate, De Gennaro: "Gran gruppo, Molitierno un esempio" Intervista esclusiva al portiere classe 2002: "Lavorerò sodo. Sogno la Nazionale maggiore"

Dopo aver abbracciato Fabiano Assad, atterrato nella serata di ieri a Napoli da dove ha raggiunto Avellino, la Sandro Abate si prepara alla trasferta sul campo della Italian Coffee Petrarca Padova, valida per la penultima giornata di andata di Serie A di calcio a 5.

In attesa del match, il cui calcio d'inizio è in programma sabato alle 19, a Ottopagine.it ha parlato in esclusiva un altro dei volti nuovi che mister Batista avrà per la prima volta a disposizione dalla prossima gara: il promettente portiere, classe 2002, Andrea De Gennaro.

De Gennaro, è ormai arrivato da qualche giorno alla Sandro Abate, rivelazione del girone di andata, ormai agli sgoccioli, del campionato di Serie A di futsal. Quali sono state le sue prime impressioni sulla nuova realtà in cui si è calato e sulle potenzialità della squadra?

“La Sandro Abate è un ottima società, che sta facendo molto bene in campionato. Non per caso ha conquistato la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Si respira un'aria molto serena all'interno dello spogliatoio. I miei nuovi compagni di squadra mi hanno accolto alla grande. Sono ragazzi umili, ancor prima che veri professionisti.”

Davanti a lei ci sarà un mostro di bravura, qual è Molitierno. Lo ritrova dopo l’esperienza a Napoli. Quanto è stato e sarà importante per il suo percorso di crescita poter tornare a lavorare con lui?

“Allenarsi con Molitierno, averlo come compagno di squadra, è una fortuna. Ha tanta esperienza ed è sempre pronto a dare consigli preziosi per migliorarmi. Io non posso che essere felice di ascoltarlo e di vederlo all'opera nel corso delle fatiche settminali e in partita.”

E a proposito di “ritrovarsi”: ha riabbracciato anche il preparatore dei portieri, Gennaro Varriale...

“Sono felicissimo di aver ritrovato mister Varriale, con il quale sono cresciuto come calcettista. Oltre a una stima reciproca, abbiamo instaurato un forte legame d'amicizia, che non è dettaglio da trascurare per l'innalzamento della qualità e dell'intensità del lavoro quotidiano. Spero di migliorare sempre di più. Intanto, sono sicuro di essere in ottime mani.”

Il consulente Roberto Dalia, altra vecchia conoscenza della Lollo Caffè Napoli, l'ha fortemente voluta. È stata una trattativa lampo...

“Sono stato felicissimo di ricevere la chiamata di Roberto. Mi ha spiegato chiaramente i piani e gli obiettivi. Non ci ho pensato su due volte ad accettare ed eccomi qui.”

Lei è nel giro della Nazionale Under 19 con un altro tesserato della Sandro Abate Avellino, l'universale Vincenzo Amirante. L'esperienza che ha intrapreso può essere davvero molto importante anche in chiave azzurra. E chissà, che il tandem con Molitierno non possa essere un giorno, magari non lontano, ricomposto anche con l'Italia dei “grandi”...

“Giocare in Nazionale maggiore è un sogno per me così come per tanti altri ragazzi che praticano questo sport. La differenza la fa soprattutto la testa e i sacrifici, oltre alla bravura. Quindi, tutto dipenderà da me, dalla capacità di far tesoro di tutti i consigli che riceverò. Non mi resta che dimostrare il mio valore sul campo. Sudando e maturando, giorno dopo giorno.”

Nella foto Andrea De Gennaro (a sinistra) con Alessandro D'Errico (a destra).