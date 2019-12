Sandro Abate Avellino, un altro rinforzo per Batista Il club del capoluogo irpino va a rinfoltire la batteria dei portieri con un Nazionale Under 19

Non vuole lasciare nulla al caso la Sandro Abate Avellino, reduce dal secondo pari casalingo stagionale. Dopo il 2-2 maturato ieri, al PalaCercola, contro il Real Rieti, nella tredicesima giornata di Serie A di calcio a 5, il club del capoluogo irpino ha annunciato del portiere Andrea De Gennaro, lo scorso anno tre le file Napoli C5, con Molitierno ed Amirante (con l'universale condivide anche l’esperienza con la nazionale Under 19, ndr). De Gennaro arriva come il pivot Kakà (ingaggiato lo scorso 9 dicembre, ndr) dal Fuorigrotta ed andrà ad affiancare proprio Molitierno e Vitiello nella batteria degli estremi difensori a disposizione di mister Batista. Un'opzione in più su cui fare affidamento nel caso in cui Molitierno, come accaduto contro l'Italservice Pesaro, dovesse rimanere vittima di infortunio.

“De Gennaro è un giovane di assoluto valore, che saprà dare il suo importante contributo alla Sandro Abate.” ha commentato il consulente di mercato Roberto Dalia.

“È arrivato un portiere di assoluto talento e grandi qualità tecniche.” ha aggiunto e concluso il preparatore dei portieri Gennaro Varriale, che aveva già avuto De Gennaro alle sue dipendenze nella passata annata agonistica.

Nella foto De Gennaro (a sinistra) e Amirante (a destra) con la maglia della Nazionale Under 19.