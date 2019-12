Sandro Abate, ecco Kakà: "Progetto ambizioso, come me" Le prime parole da tesserato del club irpino del pivot brasiliano, naturalizzato italiano

Subito a disposizione di mister Batista. Subito pronto per il big match (domani, ore 20,30) al PalaCercola contro i Campioni d'Italia in carica della della Italservice Pesaro: la partita che può valere, in caso di successo, il primo posto in solitaria in Serie A.

Carlos Augusto dos Santos da Silva, Kakà, pivot classe ‘87, brasiliano naturalizzato italiano, tra volte capocannoniere della massima Serie italiana di calcio a 5 e neo-acquisto della Sandro Abate Avellino, si è presentato attraverso la pagina facebook del club del capoluogo irpino: “Sono molto contento che la trattativa sia andata a buon fine, ringrazio la società per la fiducia, ma anche il presidente del Fuorigrotta.” - ha esordito Kakà - “Penso di aver fatto la scelta giusta, la Sandro Abate è una grande squadra, molto ambiziosa, che sta disputando un ottimo campionato. La società mi ha cercato quando ero ancora a Rieti. Anche con Massimo Abate ho sempre avuto stretti rapporti, ma non solo: ho giocato con Victor Mello e Dian Luka. Felipe Mello mi ha sempre parlato bene della società. Adesso voglio mettermi in gioco, sono sceso di categoria e non mi sono trovato bene. Credo di poter dare una grossa mano alla squadra. Oggi farò il mio primo allenamento, non so se i mister mi utilizzera domani contro Pesaro, ma il mio pensiero è di essere già in campo.”

Nella foto la stretta di mano tra Kakà e il presidente della Sandro Abate Avellino, Emilio Marzullo.