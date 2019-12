La Sandro Abate vede il primo posto e apre le porte ai tifosi Martedì la sfida che vale il primato contro Pesaro, Campione d'Italia: ingresso gratuito

Dopo il poker calato sul campo del Real Arzignano, il primo posto è lì, a un passo; a due punti. Una vittoria nel recupero del match valido per il recupero della nona giornata di campionato, contro la scudettata Italservice Pesaro, e i verdeazzurri irpini sognerebbero a occhi aperti ritrovandosi, da neo-promossa e debuttante assoluta in categoria, al comando solitario della classifica di Serie A di calcio a 5.

Costretta a giocare lontano da Avellino, la Sandro Abate ha così deciso che l'ingresso al PalaCercola, per la prossima partita, sarà gratuito per tutti. La decisione attraverso il seguente comunicato ufficiale:

“Ora tocca a Noi. In un momento così importante della stagione, la Sandro Abate Avellino ha bisogno del sostegno dei suoi tifosi. Il prossimo martedì, 10 dicembre, alle 20:30, al PalaCercola, arriverà la squadra Campione d’Italia in carica, l’Italservice Pesaro. Per l’occasione la società ha deciso di consentire l’ingresso gratuito al Palasport. “Ora tocca a noi” è lo slogan che la Sandro Abate sposa per invitare, tutti coloro hanno a cuore le sorti di questa squadra, a essere presenti e partecipare con colore e passione. I nostri colori continuano ad essere rappresentati con orgoglio in giro per l’Italia. Quell’orgoglio e quei colori meritano ora una risposta anche dai tifosi. Tutti al PalaCercola. Tutti presenti per sostenere la Sandro Abate Avellino in questa meravigliosa avventura in Serie A. Lo merita la città, lo merita questa società, lo meritano questi ragazzi che sentono di rappresentare lo spirito di un intero popolo. Ora tocca a noi! Scriviamo insieme la Storia!”