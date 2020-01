Atripalda Volleyball, ecco De Luca: "Qui per vincere" Si presenta così l'opposto, ultimo acquisto del club sabatino dopo l'addio di Roberti

Francesco De Luca è un giocatore dell'Atripalda Volleyball. Annuncio del club sabatino che sostituisce così Salvatore Roberti. "Anche se ho giocato sempre da avversario Atripalda la ricordo come una bella piazza. - ha spiegato il neo-acquisto di Atripalda - Quando ero a Molfetta, era una squadra temibile con cui ci giocammo il campionato e perdemmo,ma riuscimmo a salire attraverso i playoff. Una piazza dove ci giochi con piacere".

De Luca ha presentato anche la sua condizione fisica: "Potrò vedere già dalle prime battute se il lavoro fatto sulla sabbia sarà come al solito efficiente. - ha aggiunto De Luca - Ora vedremo se, alla lunga, ha pagato in pieno questo lavoro che ho svolto da maggio ad adesso. Integrarmi con la squadra sarà il primo obiettivo e fare il meglio possibile. Io non voglio partecipare, preferisco sempre puntare a vincere contro qualsiasi avversario: rispetto per tutti, ma paura di nessuno".

Sul torneo di Serie B e le prossime sfide: "La serie B non presenta più trasferte infernali, ma ha abbassato il livello perché si vede molta discrepanza tra prime e ultime della classifica. Per la gara di sabato l’obiettivo è fare il meglio possibile. Bisogna vedere il nuovo assetto che avrà la squadra, ma voglio iniziare bene da subito. Spero di dare un buon apporto alla squadra. Chiedo e sono pronto a dare il massimo sia come squadra che a livello personale e spero di instaurare un buon rapporto con il pubblico, in modo da rompere la barriera della tribuna come fatto a Sabaudia e Mondovì".