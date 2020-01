Volley: Atripalda attende Casarano, riposo per l'Olimpica I sabatini sfideranno i salentini alla Palestra Comunale di Avellino. Gara in programma sabato

Sabato, alla Palestra Comunale dello stadio Partenio-Lombardi di Avellino (inizio alle 17), l'Atripalda Volleyball ospiterà la Leo Shoes Casarano. Prima con la squadra sabatina per il nuovo acquisto, Francesco De Luca. Atripalda ha salutato Salvatore Roberti: separazione di comune accordo tra il club e il giocatore, come affermato dal sodalizio. L'undicesima giornata del girone G di Serie B di pallavolo maschile prevede il turno di riposo per la Nuova Olimpica Avellino, ferma al palo con 0 punti. Atripalda (da quota 13 in classifica per il settimo posto effettivo) attende i salentini, terza forza del raggruppamento con 21 punti.