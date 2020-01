Volley, Atripalda ko: vince Casarano (0-3) Riposo per la Nuova Olimpica. Sconfitta casalinga per gli uomini di Racaniello

Tutto facile per la Leo Shoes Casarano che vince con il risultato di 0-3 sul parquet dell'Atripalda Volleyball. Alla Palestra Comunale di Avellino, i salentini si garantiscono subito un buon margine con il primo parziale chiuso con il punteggio di 17-25. Nel secondo set c'è maggior equilibrio, ma è comunque la Leo Shoes a garantirsi il secondo punto nel match (2-0 con il 21-25). Nel terzo parziale, la gara scorre via definitivamente: punteggio finale di 18-25 per il 3-0 Casarano e i 3 punti per gli ospiti che volano alla Palestra Comunale dello stadio Partenio-Lombardi.

Per Atripalda arriva un ko casalingo netto. Sabato, alle 18, a Sorrento la squadra sabatina sarà ospite della Shedirpharma Massa per la dodicesima giornata di campionato. Il sestetto allenato da Francesco Racaniello sarà chiamato al pronto riscatto dopo la sconfitta casalinga rimediato nel pomeriggio tra le mura amiche e che frena le ambizioni (Atripalda era reduce dalla vittoria nel derby con la Nuova Olimpica Avellino, ottenuta prima della pausa natalizia, il 21 dicembre scorso).