Basket, Ariano Irpino: domenica a Civitanova per la conferma Sfida contro la FeBa per rafforzare il ruolo da protagonista nel girone sud di Serie A2

Domenica, alla Palestra Città Alta di Civitanova Marche, con palla a due alle 18, la Virtus Basket Ariano Irpino sarà ospite della Fe.Ba. con l'obiettivo della conferma dell'ottimo momento vissuto. La squadra allenata da coach William Orlando è reduce dalla vittoria casalinga ottenuta, al PalaCardito, contro la Belli 1967 Viterbo, che ha garantito il quinto posto nella classifica del girone sud di Serie A2, in condivisione con la Bottega del Tartufo Umbertide, a quota 20 punti. Domenica sarà sfida contro le marchigiane, che nell'ultimo turno sono state sconfitte dalla Nico Basket (punteggio di 71-56). Obiettivo playoff per Ariano Irpino: la Farmacia del Tricolle punta al blitz a Civitanova. La gara sarà diretta dagli arbitri Matteo Bergami di San Pierto in Casale e Lorenzo Bianchi di Riccione con il segnapunti Michele Spezi di Pesaro, il cronometrista Marco Fratti di Ancona e l'addetto ai 24 secondi Flavio Giorgetti di Ancona. Dieci vittorie e sei sconfitte all'alba della ventesima giornata di stagione regolare per le ragazze ufitane.