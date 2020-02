Alle 18 BC Irpinia - Agropoli, Lepre: "Vince chi è intenso" Match al PalaDelMauro tra la squadra avellinese e quella cilentana

Tutto pronto per la palla a due tra la sfida tra il Basket Club Irpinia e la New Basket Agropoli per la quarta giornata della Serie C Gold Campania. Alle 18, l'obiettivo della continuità per gli avellinesi di coach Alessandro Marzullo contro la capolista (la squadra cilentana condivide il primato con Angri e Forio): "Avellino è un campo importante come la squadra avversaria. - ha affermato alla vigilia il coach della New Basket, Franco Lepre - Già all’andata ci hanno messo in difficoltà. Dovremo prestare attenzione al pick 'n' roll di Johnson e alle penetrazioni di Ferrara. Hanno cambiato allenatore e preso un nuovo giocatore straniero, Garbis, che nelle prime due uscite si é distinto per punti e leadership, senza diimenticare Forino e Cavalluzzo, che completano un quintetto di primissimo livello. Dalla panchina, inoltre, entrano giocatori che danno intensità e qualità".

Come si presenta Agropoli al DelMauro: "Abbiamo fatto una buona settimana di allenamento, prestando molta attenzione alla fase difensiva. - ha aggiunto Lepre - Stiamo lavorando molto per essere più intensi in difesa. Dobbiamo verificare qualche lieve infortunio. Il processo di inserimento di Buldo sta procedendo bene e la squadra é molto concentrata e decisa a fare una grande partita. Guardando un po' ai risultati di altre gare sta emergendo quello che si pensava ad inizio anno. In questo campionato non ci sono gare facili o squadre deboli. Vince chi é intenso e concentrato per tutti i 40 minuti. I punti in palio da qui alla fine saranno importanti per tutti e nessuno farà un passo indietro, quindi ci aspettano tutte finali da qui alla fine”.