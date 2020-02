Basket, Ariano domina a Civitanova: vittoria sulla FeBa Vittoria in trasferta e domenica, al PalaCardito, sfida contro la capolista Campobasso

La Farmacia del Tricolle Basket Ariano Irpino passa sul parquet della Fe.Ba. Civitanova Marche. Risultato di 65-84 nella gara valida per la ventesima giornata del girone sud di Serie A2 e vittoria per le ragazze di coach William Orlando, regolari nello sviluppo match. Parte decisa e controllo delle operazioni nel primo tempo, allungo definitivo nel terzo quarto e finale governato: due punti pesanti strappati dalle ufitane nelle Marche con Emanuela Moretti da 22 punti. Quinto posto effettivo nel raggruppamento per Ariano. Domenica (palla a due alle 18), la Farmacia del Tricolle ospiterà la capolista Molisana Campobasso al PalaCardito.

Serie A2 Femminile - Ventesima Giornata

Fe.Ba. Civitanova Marche - Farmacia del Tricolle Ariano Irpino 65-84

Parziali: 17-22, 22-22, 12-22, 14-18

Civitanova: Ortolani 7, Sorrentino 14, Paoletti 10, Bocola 5, Perez 22, Nociaro ne, Ciccola, Angeloni ne, Trobbiani 4, Binci 3, Pelliccetti, Gombac ne. All. Scalabroni.

Ariano: Orchi 2, Zanetti 7, Scibelli 10, Fabbri 14, Zitkova 16, Moretti 22, Sansalone, Albanese 10, Seskute 3, Bambini. All. Orlando.

Arbitri: Bergami, Bianchi