BC Irpinia, ecco il poker: 93-58 contro Cercola Sesto posto in Serie C Gold Campania e obiettivo playoff per gli uomini di Marzullo

Il Basket Club Irpinia piazza la quarta vittoria consecutiva battendo l'Associazione Pallacanestro Cercola al PalaDelMauro. Risultato finale di 93-58 e successo per gli uomini di coach Alessandro Marzullo. Maurizio Ferrara ha chiuso il match con 26 punti, risultando come il miglior realizzatore. Altri 19 punti per Kanellos Garbis, migliore per valutazione (29) nella sfida. Doppia cifra anche per Davide Granata (11). Linton Johnson realizza 8 punti, ma strappa ben 20 rimbalzi. A Cercola non basta il duo Greco-Scognamiglio. Prosegue la scalata del BC Irpinia, sesto in classifica in compagnia del Catanzaro Basket Planet e a +2 sul Basket Venafro.

Serie C Gold Campania - Sedicesima Giornata (PalaDelMauro, Avellino)

Basket Club Irpinia - Ass. Pall. Cercola 93-58

Parziali: 29-14, 15-15, 29-16, 20-13

BC Irpinia: Russo, Del Vacchio 8, Garbis 19, Genovese, Ferrara 26, Granata 11, Cavalluzzo 6, Iannicelli 7, Terraglia, Scianguetta 2, Forino 6, Johnson III 8. All. Marzullo.

Cercola: La Marca 2, Bauduin 4, Cortese 2, Molinari 4, Lupo 4, De Rosa 2, Fiscale 6, Greco 15, Scognamiglio 13, Verde 2, Capezza, Tolino 4.