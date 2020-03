BC Irpinia - Catanzaro BP: il match si recupera sabato Serie C Gold, sarà match-chiave per i playoff contro i calabresi al PalaDeMauro

È stato fissato per sabato 7 marzo il recupero della sfida valida per la settima giornata di ritorno della Serie C Gold Campania tra il Basket Club Irpinia e il Catanzaro Basket Planet, prevista originariamente per la serata di ieri, ma rinviata dall'ordinanza della Regione e del comitato campano FIP (allerta coronavirus e la chiusura dei plessi scolastici). È quanto definito dalla FIP nella sezione risultati del sito ufficiale. Appuntamento fissato per sabato con palla a due alle 19 al PalaDelMauro.

BC Irpinia - Catanzaro BP sarà, di fatto, l'anticipo del turno di campionato: quattro gare saranno recuperate mercoledì 11 con un posticipo fissato per giovedì 12. Sabato sarà big match in chiave play off per la squadra del presidente Carmine Cardillo, che per l'importanza della sfida aveva lanciato l'iniziativa dell'ingresso unico a 2 euro per l'accesso all'impianto sportivo irpino. Basket Club e Basket Planet occupano la sesta posizione della classifica (quota 18 punti, a -2 dalla coppia Salerno-Bellizzi).