Volley: si riparte, ma ecco le disposizioni della FIPAV Da domani sarà ripresa dei campionati. Limitazioni a porte chiuse in alcune regioni

Anche per il volley irpino è stato un fine settimana d'attesa, ma il ritorno in campo è dietro l'angolo. La FIPAV ha disposto la ripresa dei campionati da domani. Nessuna limitazione per gare e allenamenti, solo per le regioni Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia-Giulia, Veneto, Trentino e Marche sarà ripartenza a "porte chiuse". Stop complessivo solo nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio (Bertonico, Casapusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo'). Per la Campania ripresa senza limitazione, quindi, con le due squadre irpine, Nuova Olimpica e Atripalda Volleyball, pronte per le nuove sfide nel girone G di Serie B maschile.