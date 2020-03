Soriano, bel gesto per il Moscati e il Mandamento Baianese Il centrocampista del Bologna ha origini irpine: sfida sui social con altri calciatori

Nativo di Darmstadt (regione dell'Assia, uno dei 16 stati federati della Germania), cresciuto nel calcio tedesco prima di trasferirsi alla Sampdoria nel 2009, ma italiano e irpino con i genitori originari di Sperone: il centrocampista del Bologna, Roberto Soriano, ha accettato la sfida Instagram per la raccolta fondi degli ospedali italiani girando il "challenge" a Lukasz Skorupski, Emiliano Viviano e Blerim Dzemaili. Soriano ha poi sottolineato nelle "stories" il nosocomio a cui è indirizzata la raccolta fondi: è l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Giuseppe Moscati di Avellino.

"Il Mandamento Baianese non può rimanere fermo. CI sentiamo in dovere di aiutare chi più ne ha bisogno. E' il momento di sostenere chi è in prima linea. La Direzione dell'Azienda Ospedaliera Moscati ha messo a disposizione un conto corrente appositamente aperto dalla Regione Campania.

L'IBAN di riferimento è il seguente: IT38V0306903496100000046030. Nella causale si suggerisce di indicare la dicitura "Covid-19 Donazione AORN Moscati di Avellino - Mandamento Baianese": questo il messaggio di Soriano via social.