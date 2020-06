Sandro Abate, ufficiale: preso Villalva I verdeazzurri hanno annunciato l'ingaggio dell'argentino ex Cybertel Aniene

L’Asd Sandro Abate ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Eduardo Villalva, argentino di Buones Aires, laterale offensivo classe ‘93. Estro, talento e genio per Villalva, la cui carriera esplode nel Pinocho, prima della consacrazione col San Lorenzo, società nella quale “Edu” resta nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019. Lo scorso anno, il colpaccio dell’Aniene e la prima esperienza italiana per Villalva, che dal 2016 veste anche la maglia della Nazionale Argentina. Nella passa stagione, proprio con la maglia della Cybertel Aniene, Villalva ha messo a segno 20 gol, cinque dei quali decisivi per l’esito finale del match. Quarto, nella classifica finale dei cannonieri della massima Serie prima dello stop per l'emergenza Coronavirus.