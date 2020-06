Basket, ultime ore per il riposizionamento dei club Ecco le decisioni assunte da alcune società. Tempo fino a lunedì

Poche ore e sarà posta la parola fine sull'opportunità dei club di chiedere il riposizionamento in un campionato differente. Entro lunedì, la società nazionali maschili dovranno chiarire la prospettiva alla federazione per ragionare davvero sugli organici dei tornei 2020/2021. In massima serie, Pistoia sembra destinata all'autoretrocessione in A2. Difficile reperire cinquecentomila euro ed è improbabile l'arrivo last minute di un main sponsor. Quanto dichiarato dal presidente, Massimo Capecchi, è la riprova del percorso verso il secondo livello nazionale per i toscani. Forti dubbi sulla Vanoli Cremona e sulle scelte che saranno prese dalla proprietà. Roma dovrebbe confermarsi in A. La Vuelle è, invece, già in trattativa con Maurizio Buscaglia (il coach ha salutato la Reggiana a fine maggio): segnale della permanenza in massima serie.

Non è escluso, quindi, un nuovo numero dispari per le partecipanti in A, ma in quel caso il presidente della Legabasket, Umberto Gandini, e il massimo dirigente federale, Gianni Petrucci, lavoreranno d'insieme per il numero pari e nel caso ad una nuova ammissione dalla A2 dopo quella avvenuta con il Basket Torino. Napoli si è chiamata fuori, Scafati ha strizzato l'occhio nel recente passato e c'è poi la solidità di Tortona e altre sorprese dietro l'angolo, come nella stessa A2. Per la Pallacanestro Avellino è tempo dell'ultimo assalto con i dubbi di Biella che sembrano volare via dopo il comunicato di giornata: "I soci di Pallacanestro Biella al termine della riunione odierna hanno deciso di non utilizzare l’opzione di riposizionamento in serie inferiori che scadrà lunedì 15 giugno e di lavorare per mantenere il titolo sportivo e l’iscrizione al prossimo campionato di Serie A2", si legge nella nota diffusa dal club piemontese. Imola ha, invece, optato per l'autoretrocessione in Serie B.

Il comunicato della Pallacanestro Biella: "Il Presidente ed i Soci hanno confermato il loro impegno anche finanziario con l’obbiettivo di continuare a sostenere il progetto sportivo di Pallacanestro Biella. Il termine per concretizzare l’iscrizione al prossimo campionato sarà il prossimo 31 luglio e quindi i prossimi 40 giorni saranno vitali per capire se sussistano le condizioni per poter proseguire nel progetto sportivo e se sponsor, tifosi ed istituzioni vorranno ancora credere in Pallacanestro Biella in termini di abbonamenti, sponsorizzazioni e sostegno istituzionale. Prossimamente quindi verrà aperta una “pre campagna abbonamenti” in cui i tifosi potranno opzionare il proprio abbonamento per la prossima stagione sportiva ed inoltre verranno contattati tutti gli sponsor della società per avere una indicazione circa il sostegno che potrà essere dato per il futuro. Entro il 20 luglio quindi la società conoscerà la reale sostenibilità del progetto e di conseguenza se potranno sussistere condizioni per l’iscrizione al prossimo campionato. Presidente e soci hanno oggi deciso di “buttare il cuore oltre l’ostacolo”, spetta ora al “territorio” inteso come tifosi, sponsor ed istituzioni dimostrare la medesima volontà affinché la storia ed il progetto di Pallacanestro Biella possano avere un futuro".