Biella: "No al riposizionamento", ma è trattativa con Avellino Filo diretto tra il club manager, Marco Atripaldi, e la famiglia Sanfilippo per il titolo di A2

La Pallacanestro Biella ha presentato, tramite comunicato, quanto definito nell'ultima riunione. La società piemontese non utilizzerà l'opzione di riposizionamento in serie inferiori che scadrà nella giornata di lunedì. Il club è al lavoro "per mantenere il titolo sportivo sportivo" e per "l'iscrizione al prossimo campionato di Serie A2", ma è contatto diretto tra il club manager, Marco Atripaldi, e la Pallacanestro Avellino. Il progetto per il secondo livello nazionale, promosso dalla famiglia Sanfilippo, resterà alla finestra anche dopo la scadenza per i riposizionamenti. Biella proverà a confermarsi in A2. In caso contrario, la società ha deciso di non proseguire in Serie B e in prima fila, per il titolo dei piemontesi, c'è la Pallacanestro Avellino.

Il discorso Roseto - Pallacanestro Avellino si è concluso con l'ingresso della Scandone Avellino nello scenario. Nel pomeriggio, anche il sodalizio abruzzese ha diramato un comunicato per certificare l'intenzione di "verificare se esistono ancora le condizioni economiche che possano permettere agli Sharks di disputare il prossimo campionato di A2". Nella nota non viene citata la Stella Azzurra Roma, da giorni destinata ad acquisire il titolo sportivo del Roseto Sharks spostandosi a Veroli.