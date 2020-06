Cus Avellino, progetto academy sul territorio Affiliazione al progetto Italia Futsal. Ecco l'iniziativa della squadra irpina di calcio a 5

Il Cus Avellino ha siglato l'affiliazione con il progetto Italia Futsal Academy. Iniziativa, nata dall'idea dei tecnici Carlo Cundari e Fabio Oliva, per il territorio legato al club irpino. "Il giovane calciatore dai 5 ai 12 anni, grazie al metodo IFA, deve assimilare un lavoro basato su principi del gioco del futsal per poi arrivare alla soglia dei 12 anni, con una preparazione tecnico-tattica di livello superiore, grazie alla quale potrà scegliere la strada o del calcio o del futsal. - si legge nella nota diffusa dal Cus - Concetti condivisi tra calcio e futsal. L’obbligo di allenamenti in spazi ridotti stimolano maggiori sollecitazioni e condizionano il giovane atleta a pensare e decidere velocemente (adattamento al gioco). Senza trascurare l’aspetto ludico, si andrà a sviluppare un lavoro basato su principi di tecnica individuale, tattica individuale e collettiva, che varieranno in funzione alle categorie, tutto questo e tanto altro costituisce il nostro modello di insegnamento: il metodo IFA".

"Nell'ambito della crescita del settore giovanile del Cus Avellino siamo contenti di entrare a far parte di questo progetto tecnico. Attendiamo le future disposizioni per organizzare la partenza ad Avellino": ha spiegato il presidente del Cus, Emilio Carlos Lanzetta.

"È sicuramente un'iniziativa ambiziosa che può fornire carburante al movimento del futsal irpino per i prossimi anni. - ha aggiunto il responsabile del settore giovanile Nicola Adesso - Siamo orgogliosi di poter essere i primi a costituire un'academy di futsal nella nostra città. Ci teniamo a questo progetto e speriamo di poter partire il prima possibile".