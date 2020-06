Basket: Biella respinge Avellino, ma c'è l'appello Contiamoci La società rossoblu: "Vi chiediamo di scendere in campo per far sì che questo sogno non finisca"

Contatto con Pallacanestro Biella, ma non c'è una vera e propria trattativa. Il club manager, Marco Atripaldi, ha spiegato in conferenza stampa l'interlocuzione con i rappresentanti della Pallacanestro Avellino. Il dirigente piemontese ha confermato l'invio di una mail da parte del progetto irpino, intenzionato a rilevare un titolo sportivo di Serie A2: di fatto, una manifestazione d'interesse nel caso di difficoltà per Biella nel proseguire con l'attività sportiva nel secondo livello nazionale. Atripaldi ha, inoltre, precisato: il comunicato di sabato scorso certifica la volontà societaria di restare in A2. "In questo momento le due non sono compatibili": queste le parole del manager che differenzia la volontà della Pallacanestro Avellino di acquisire subito un titolo e quella di Biella che punta alla conferma nel campionato di appartenenza. Intanto, la società rossoblu ha deciso di lanciare l'iniziativa denominata "Contiamoci", un appello alla tifoseria con una campagna di pre-abbonamento. "Vi chiediamo di scendere in campo accanto a noi per far sì che questo sogno non finisca": Biella è, quindi, ancora alla ricerca di risorse utili per la permanenza in A2.

Il comunicato del club - "Cari abbonati, sostenitori, tifosi che in questi 26 anni avete sostenuto in maniera tangibile e appassionata il progetto Pallacanestro Biella, vi chiediamo di scendere in campo accanto a noi per far sì che questo sogno non finisca. Abbiamo la necessità di “contarci” per verificare innanzitutto nel nostro territorio quante risorse, in un momento così difficile per tutti, siano disponibili per andare avanti con un progetto che sì, può orgogliosamente contare sulla propria squadra di A2, ma soprattutto ha una valenza sociale altissima grazie al settore giovanile che da anni forma giocatori ma soprattutto uomini migliori. Potete testimoniare la vostra vicinanza in un modo molto semplice e concreto: sottoscrivendo un “pre abbonamento” per la prossima stagione sportiva versando un deposito cauzionale del 30% del valore della tessera sulla base del listino prezzi in validità nella stagione 2019/2020. La differenza, con le relative scontistiche che continueremo ad applicare, verrà richiesta nel periodo precedente all’inizio della stagione sportiva, presumibilmente a ottobre.

Qualora i tentativi in corso non dovessero dare esito positivo e malauguratamente, ipotesi che tutti scongiuriamo, Pallacanestro Biella dovesse cessare in tutto o in parte la propria attività, il deposito verrà restituito a chi lo ha versato. Le conseguenze dell’emergenza Coronavirus ci costringono a rivedere le tradizionali regole seguite in campagna abbonamenti, per cui oggi possiamo prevedere di mettere a disposizione 2.000 posti a sedere, ossia il 40% della capienza del Biella Forum. Per aderire alla campagna “Contiamoci” sarà sufficiente effettuare un bonifico sul cc di Pallacanestro Biella presso Banca Sella utilizzando l’Iban IT75M0326822300001849284950, indicando nella causale Nome e Cognome, settore in cui si intende sottoscrivere la tessera per la stagione 2020/2021 (es. tribuna blu centrale, tribuna rossa centrale, parterre, tribuna verde) e numero di abbonamenti . Sarà inoltre disponibile, dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 il tradizionale punto vendita di Robe di Kappa in via Italia e verrà allestito Ogni lunedì dalle 17 alle 19 un punto vendita nel parcheggio della tribuna gialla del Forum dove saremo a disposizione per confrontarci sull’andamento di questo tentativo. Ovviamente, per i vecchi abbonati, si cercherà di rispettare il più possibile la posizione che occupavano in passato alla luce delle norme di distanziamento sociale imposte dalla legge e considerando che comunque nuclei familiari e congiunti potranno sedersi vicino. La campagna “Contiamoci” partirà giovedì 18 giugno e si concluderà sabato 11 luglio. Stiamo giocando la partita più difficile, insieme sarà più facile vincerla".