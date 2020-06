Basket, Serie A2: Biella cerca risorse, Avellino attende Si confermano i contatti. Il 30 giugno come prima deadline per il titolo

La Pallacanestro Biella tenta la carta dei pre-abbonamenti per determinare la base da cui ripartire nell'obiettivo di confermarsi in Serie A2. La Pallacanestro Avellino augura il meglio alla società rossoblu e attenderà fino al 30 giugno confermando la manifestazione d'interesse per un titolo sportivo utile alla partecipazione nel secondo torneo nazionale. Si presenta così il contatto avvenuto e che si rinnova sull'asse Biella-Avellino tra la famiglia Sanfilippo, che promuove il progetto della nuova società irpina, e il club manager, Marco Atripaldi: il rapporto trentennale che intercorre tra il dirigente dei piemontesi e i rappresentanti della Pallacanestro è stato certificato in conferenza stampa dallo stesso Atripaldi.

Prima potenziale deadline - Biella spera nel contributo prima dei tifosi e poi dell'imprenditoria per pianificare la stagione 2020/2021 e il momento difficile non è nascosto dal sodalizio presieduto da Antonio Trada. Avellino è alla finestra, ma il 30 giugno risulta come un primo dentro o fuori nell'ipotetica trattativa. Il valore economico del titolo sportivo, con il passare dei giorni, calerà inevitabilmente, complici un basketmercato già caldo e i tempi limitati nell'organizzazione di una nuova società.